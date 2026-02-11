Desbaratan punto de venta de drogas en Piedra del Águila

Un operativo encabezado por la División Antinarcóticos Zona Sur, con apoyo de la Comisaría 8°, permitió desbaratar un punto de venta de estupefacientes en la localidad de Piedra del Águila.

El procedimiento se concretó el viernes 6, tras la ejecución de una orden de allanamiento dispuesta por la Justicia, en el marco de una investigación que se extendía desde hacía varios meses. Las tareas de inteligencia permitieron reunir pruebas suficientes para intervenir el domicilio señalado como lugar de comercialización de drogas.

Como resultado del operativo, dos personas fueron imputadas en la causa. Una quedó detenida a disposición del juzgado interviniente, mientras que la otra recuperó la libertad tras cumplirse las diligencias procesales.

Durante el allanamiento se secuestró clorhidrato de cocaína, además de teléfonos celulares, una balanza digital, recortes de nylon, sustancias de corte, dinero en efectivo, comprimidos de clonazepam y un vehículo.

Desde la fuerza señalaron que estos procedimientos forman parte de una estrategia sostenida para combatir el narcomenudeo en el interior de la provincia.