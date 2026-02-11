spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, febrero 11, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Desbaratan punto de venta de drogas en Piedra del Águila

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un operativo encabezado por la División Antinarcóticos Zona Sur, con apoyo de la Comisaría 8°, permitió desbaratar un punto de venta de estupefacientes en la localidad de Piedra del Águila.

El procedimiento se concretó el viernes 6, tras la ejecución de una orden de allanamiento dispuesta por la Justicia, en el marco de una investigación que se extendía desde hacía varios meses. Las tareas de inteligencia permitieron reunir pruebas suficientes para intervenir el domicilio señalado como lugar de comercialización de drogas.

Como resultado del operativo, dos personas fueron imputadas en la causa. Una quedó detenida a disposición del juzgado interviniente, mientras que la otra recuperó la libertad tras cumplirse las diligencias procesales.

Durante el allanamiento se secuestró clorhidrato de cocaína, además de teléfonos celulares, una balanza digital, recortes de nylon, sustancias de corte, dinero en efectivo, comprimidos de clonazepam y un vehículo.

Desde la fuerza señalaron que estos procedimientos forman parte de una estrategia sostenida para combatir el narcomenudeo en el interior de la provincia.

Previous article
Secuestran cocaína durante un operativo en Cutral Có
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Hallan fósiles de dinosaurios acorazados de 120 millones de años

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Un equipo de investigadores del CONICET descubrió en Neuquén...

IPVU realizará operativo de inscripción en Zapala

NEUQUÉN 0
El Registro Único Provincial de la Vivienda (RUPROVI 2.0)...

Condena perpetua para el Clan Sena

JUDICIALES 0
El Tribunal de Chaco condenó a prisión perpetua a...

Más leídos

Hallan fósiles de dinosaurios acorazados de 120 millones de años

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Un equipo de investigadores del CONICET descubrió en Neuquén...

IPVU realizará operativo de inscripción en Zapala

NEUQUÉN 0
El Registro Único Provincial de la Vivienda (RUPROVI 2.0)...

Condena perpetua para el Clan Sena

JUDICIALES 0
El Tribunal de Chaco condenó a prisión perpetua a...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.