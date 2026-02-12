spot_img
jueves, febrero 12, 2026
Una mujer murió tras volcar en la Ruta Provincial 43

POLICIALES
Redacción
Redacción
Less than 1 min.lectura

Una mujer de 38 años, domiciliada en Las Ovejas, falleció este miércoles luego de protagonizar un vuelco en la Ruta Provincial 43, en el sector conocido como La Laja.

De acuerdo con lo informado por el comisario inspector Daniel Rivas, la conductora circulaba sola a bordo de una Toyota Hilux blanca cuando el vehículo perdió estabilidad, salió de la calzada y volcó, quedando finalmente sobre la banquina en posición normal.

La mujer fue asistida y trasladada en primera instancia al hospital de Las Ovejas. Posteriormente fue derivada al hospital de Chos Malal, donde se confirmó su fallecimiento durante la tarde.

Según indicaron las autoridades, la víctima habría salido despedida del vehículo. No se registraron indicios de uso de cinturón de seguridad ni activación de airbags, pese a la deformación frontal que presentó la unidad.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 30 de Andacollo y la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial, que inició las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Con información de FM Patagonia de Chos Malal.

Redacción
Redacción

