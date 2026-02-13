spot_img
viernes, febrero 13, 2026
Accidente con seis vehículos en Ruta 7

POLICIALES
Redacción
Un choque múltiple ocurrido este jueves por la tarde en la Ruta Provincial 7, a la altura de Tratayén, dejó como saldo severos daños materiales y tránsito con demoras.

El siniestro involucró a seis vehículos: dos camionetas Toyota Hilux, dos camionetas petroleras y dos camiones, uno de ellos un cisterna. Una de las unidades menores quedó debajo de uno de los rodados de mayor porte, según se observa en las imágenes difundidas.

Equipos policiales y de emergencia intervinieron para asistir a los ocupantes y garantizar la seguridad vial mientras se realizaban las tareas de remoción.

Hasta el cierre de esta edición no se habían confirmado personas lesionadas, aunque la situación continuaba bajo evaluación.

Redacción
Redacción

