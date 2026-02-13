spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, febrero 13, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Secuestran armas tras operativo en barrio Eluney

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Personal de la Comisaría 52° realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Eluney, en el marco de una causa vinculada a la Ley 2212 y por orden del Juzgado de Familia N° 7.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II y motoristas de la Comisaría 5°, quienes trabajaron para resguardar el inmueble y garantizar la seguridad del procedimiento.

Tras asegurar la vivienda y con la presencia de un testigo hábil, se llevó adelante la requisa. El resultado fue positivo y se procedió al secuestro de distintos elementos relacionados con armas de fuego.

Entre los objetos incautados se encontraron armas, cargadores, municiones de diversos calibres, vainas servidas, cartuchos, cajas de municiones y un rifle de aire comprimido con mira telescópica.

Al finalizar la diligencia, un joven mayor de edad domiciliado en el lugar fue notificado de las medidas judiciales. Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Previous article
Accidente con seis vehículos en Ruta 7
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Fundación YPF impulsa formación técnica para empleos en el sector energético

NEUQUÉN 0
El desarrollo del no convencional consolidó una demanda sostenida...

ANMAT prohíbe un jabón para ropa en todo el país

SALUD 0
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica...

Causa Vialidad: piden decomisar 252 propiedades a Cristina Kirchner y Lázaro Báez

JUDICIALES 0
En un nuevo capítulo de una de las causas...

Más leídos

Fundación YPF impulsa formación técnica para empleos en el sector energético

NEUQUÉN 0
El desarrollo del no convencional consolidó una demanda sostenida...

ANMAT prohíbe un jabón para ropa en todo el país

SALUD 0
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica...

Causa Vialidad: piden decomisar 252 propiedades a Cristina Kirchner y Lázaro Báez

JUDICIALES 0
En un nuevo capítulo de una de las causas...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.