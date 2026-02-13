Secuestran armas tras operativo en barrio Eluney

Personal de la Comisaría 52° realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Eluney, en el marco de una causa vinculada a la Ley 2212 y por orden del Juzgado de Familia N° 7.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II y motoristas de la Comisaría 5°, quienes trabajaron para resguardar el inmueble y garantizar la seguridad del procedimiento.

Tras asegurar la vivienda y con la presencia de un testigo hábil, se llevó adelante la requisa. El resultado fue positivo y se procedió al secuestro de distintos elementos relacionados con armas de fuego.

Entre los objetos incautados se encontraron armas, cargadores, municiones de diversos calibres, vainas servidas, cartuchos, cajas de municiones y un rifle de aire comprimido con mira telescópica.

Al finalizar la diligencia, un joven mayor de edad domiciliado en el lugar fue notificado de las medidas judiciales. Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente.