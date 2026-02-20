Newsletter
viernes, febrero 20, 2026
Murió un trabajador petrolero en un yacimiento de Rincón

POLICIALES
 Un trabajador petrolero murió este miércoles al mediodía tras sufrir un paro cardíaco mientras cumplía tareas en un yacimiento ubicado en las cercanías de Rincón de los Sauces.

De acuerdo con la información preliminar, el operario se descompensó en el lugar de trabajo, lo que motivó la inmediata intervención de sus compañeros y la activación de los protocolos de emergencia.

Pese a las maniobras de asistencia realizadas en el sitio, no lograron reanimarlo.

El episodio generó conmoción entre los trabajadores del sector y en la comunidad vinculada a la actividad hidrocarburífera de la zona.

Hasta el momento no se difundió la identidad del operario y se espera la comunicación oficial con los detalles del hecho y la intervención de las autoridades correspondientes.

La Misión Race reúne a más de 800 corredores en Villa La Angostura

DEPORTES 0
Con más de 800 inscriptos, este jueves comenzará una...

La Misión Race reúne a más de 800 corredores en Villa La Angostura

DEPORTES 0
Con más de 800 inscriptos, este jueves comenzará una...

