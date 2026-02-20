Operativo interprovincial para dar con el hombre desaparecido

Un amplio operativo de rastrillaje se desarrolla desde primeras horas de este jueves en la zona de Villa Llanquín, donde fuerzas de seguridad y equipos de emergencia buscan intensamente a un hombre identificado como Salvador.

El procedimiento está coordinado por el comisario mayor Alfaro y cuenta con la participación de la Policía de Neuquén, la Policía de Río Negro, la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, brigadas de canes que trabajan en ambos márgenes del río, personal de Prefectura Naval, el equipo de Búsqueda y Rescate de Villa La Angostura, brigadas de manejo del fuego, drones y un helicóptero contratado para apoyo aéreo.

Las tareas se realizan por tierra, agua y aire y, hasta el momento, no se logró dar con el paradero del hombre. Los equipos continuarán trabajando mientras haya luz natural.

Durante la tarde se resolvió modificar el operativo y ampliar el radio de búsqueda hacia el este y el oeste, con el objetivo de cubrir nuevas áreas.

Dos pobladores afirmaron haber hablado con Salvador el día anterior y una filmación confirmó su presencia en el lugar. Según los datos recabados, presenta una lesión en un pie con sutura en el talón o en el empeine, lo que podría dificultar su desplazamiento.

Los perros de rastreo siguieron su rastro hasta la margen del río. No se descarta que haya cruzado, ya que existen sectores de muy bajo caudal que permiten el paso entre ambas provincias.

Testimonios indican que fue visto del lado rionegrino, vestía únicamente un short o malla azul, sin ropa en el torso y descalzo.

El operativo continuará durante las próximas horas con la expectativa de obtener resultados positivos.