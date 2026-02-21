Una nena de 8 años fue baleada en un tiroteo en Roca y está en estado crítico

Una nena de 8 años permanece en estado crítico tras haber recibido un disparo en la cabeza durante un tiroteo ocurrido el viernes por la tarde en el barrio Nuevo de General Roca, un hecho que provocó un fuerte operativo policial y conmoción entre los vecinos.

El ataque se registró en la intersección de Cardenales y Perito Moreno, en un sector residencial donde había varios niños jugando, lo que profundizó la preocupación en la zona.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los disparos estaban dirigidos a otra persona, pero uno de los proyectiles impactó en la menor. La balacera ocurrió a plena luz del día y en un área con circulación vecinal.

La niña fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Tras el hecho, la policía montó un amplio operativo con patrullajes, preservación de la escena y recolección de pruebas. Los investigadores trabajan en el análisis de cámaras de seguridad y testimonios para identificar al autor.

No hay detenidos y se mantienen abiertas todas las hipótesis sobre el móvil del ataque.

El episodio generó enojo y preocupación en el barrio, donde los vecinos advirtieron sobre la violencia armada en zonas habitadas y el riesgo para niños y familias.