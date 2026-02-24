Antinarcóticos entrena perros detectores en la capital

La Policía del Neuquén puso en marcha en la capital provincial la Clínica de Canes Detectores, una capacitación intensiva destinada a reforzar los controles contra el narcotráfico y los delitos complejos. La actividad se desarrolla desde este lunes y se extenderá hasta el 27 de febrero en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

El acto de apertura se realizó en el Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén y estuvo encabezado por la administradora de la Aduana, Rosario Casajus. En representación de la fuerza participaron el comisario general Manuel Parada, a cargo temporal de la Superintendencia de Investigaciones, el comisario mayor Nelson Peralta, el comisario inspector Luis Casal y personal de Investigaciones junto a la Sección Canes de Drogas.

Durante la jornada inicial se remarcó la importancia de la formación continua y del trabajo conjunto entre organismos provinciales y nacionales para mejorar las herramientas de detección de sustancias prohibidas.

El primer día incluyó una exposición técnica sobre MIC/DTA, intercambio de experiencias entre guías y prácticas operativas con binomios. El cronograma continuará en áreas de entrenamiento policial, en UNIPOL y nuevamente en el predio aduanero, con instancias teóricas y ejercicios intensivos.

La capacitación práctica está a cargo de Santiago Laguardia, instructor certificado por la U.S. Customs and Border Protection, junto a Gabriel Latour, referente regional de Aduana en la formación de binomios.