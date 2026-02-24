Newsletter
martes, febrero 24, 2026
Ruta 60: un choque frontal, una muerte y cuatro heridos graves

POLICIALES
Redacción
1 min.lectura

Un choque frontal de extrema violencia sacudió la mañana del lunes en la Ruta 60, a la altura de la estancia Mamuil Malal, y dejó como saldo una mujer fallecida y cuatro personas con heridas de gravedad. El impacto ocurrió entre una camioneta y un camión grúa, en un sector clave del corredor hacia el paso internacional.

La víctima fatal, una mujer adulta mayor, viajaba en el vehículo de menor porte. El deceso fue confirmado por personal médico en el lugar mientras los equipos de rescate realizaban un intenso operativo para retirar el cuerpo, que había quedado atrapado entre los hierros.

Los otros cuatro ocupantes de la camioneta fueron trasladados de urgencia al hospital de Junín de los Andes. Dos de ellos presentaban fracturas y politraumatismos y fueron derivados en código rojo, mientras que los restantes recibieron asistencia en código amarillo.

Según la información oficial, la camioneta tenía radicación en Chile y transportaba cinco personas. El conductor del camión grúa, un joven de la región, no sufrió lesiones de gravedad y colaboró en los primeros auxilios.

Los primeros testimonios indican que el vehículo menor habría invadido el carril contrario, aunque serán las pericias accidentológicas las que determinen la mecánica del hecho. En el operativo intervinieron Bomberos, Gendarmería Nacional y personal policial de Tránsito, y se dispuso un corte total momentáneo en la ruta.

El paso internacional Mamuil Malal permaneció habilitado.

Antinarcóticos entrena perros detectores en la capital
Redacción
Redacción

