Accidente en la Ruta 7 generó demoras en la circulación

Un accidente de tránsito se registró este jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del desvío hacia la nueva rotonda, en el sector conocido como Batería 3, una zona de alto tránsito vinculada a la actividad de Vaca Muerta.

Por causas que son materia de investigación, en el siniestro estuvieron involucrados un camión, un automóvil y una camioneta, lo que provocó demoras momentáneas en la circulación vehicular.

Como consecuencia del impacto, un menor y su madre, que viajaban en uno de los vehículos, junto al conductor de la camioneta, fueron trasladados de manera preventiva al hospital de Añelo para la realización de controles médicos.

Según se informó, ninguna de las personas habría sufrido lesiones de gravedad, aunque se activaron los protocolos sanitarios correspondientes debido a la dinámica del accidente.

Personal policial y de asistencia vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y permitir la normal circulación en la zona.