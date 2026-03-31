Justicia avala nuevos cargos contra entrenador imputado por abuso

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén amplió la acusación contra un entrenador de fútbol identificado como D.E.M., imputado por delitos sexuales contra adolescentes, en el marco de una investigación que sigue en curso.

Durante una audiencia realizada este lunes, la asistente letrada Cecilia Sabatte incorporó nuevos hechos que habrían ocurrido entre 2025 y comienzos de 2026. Según se detalló, los episodios se habrían dado en un contexto de confianza generado por el rol del acusado dentro del ámbito deportivo.

De acuerdo con la fiscalía, los hechos se produjeron tanto en espacios vinculados a la actividad futbolística, como entrenamientos, viajes y concentraciones, como también a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Entre las nuevas imputaciones se incluyeron exhibiciones obscenas durante traslados, contactos físicos indebidos y la difusión de imágenes íntimas de un menor sin consentimiento.

La acusación también incorporó maniobras de captación mediante medios digitales. En ese contexto, el imputado habría ofrecido dinero a adolescentes a cambio de contenido sexual. Según la investigación, en algunos casos los jóvenes accedieron y recibieron transferencias.

Los nuevos cargos fueron encuadrados en delitos como grooming, exhibiciones obscenas agravadas y producción, tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil, todos en concurso real.

El juez Juan Guaita avaló la ampliación de la imputación en los términos planteados por la fiscalía.

Además, a pedido del MPF, el magistrado resolvió prorrogar por cuatro meses la prisión preventiva del acusado. La decisión se basó en la persistencia de riesgos procesales, principalmente el posible entorpecimiento de la investigación.

Según lo expuesto en la audiencia, el imputado habría intentado influir sobre víctimas y testigos, incluso mediante contactos previos a declaraciones y ofrecimientos de dinero.

El juez consideró que no existen medidas alternativas suficientes para mitigar estos riesgos y también advirtió sobre la posibilidad de fuga, dado que el acusado contaría con recursos económicos para concretarla.