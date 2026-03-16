A un año de la ley, hay 101 condenas por narcomenudeo

A un año de la entrada en vigencia de la Ley 3488, que trasladó la investigación del narcomenudeo a la justicia provincial, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén presentó un balance del trabajo realizado en el marco del Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico de Drogas.

De acuerdo con los datos oficiales, entre el 1 de marzo de 2025 y el 4 de marzo de 2026 se registraron 101 personas condenadas por delitos vinculados al microtráfico. Del total, 65 son varones y 36 mujeres, y todas las sentencias fueron dictadas mediante procedimientos abreviados.

En cuanto a la distribución territorial, la mayor cantidad de condenas se concentró en la Primera Circunscripción Judicial, que abarca las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Añelo y Rincón de los Sauces, donde se registraron 95 condenas.

El resto de los casos se distribuyó en Zona Sur, con tres condenas, Cutral Co–Plaza Huincul, con dos, y Zapala, con una.

El informe también señala que las sanciones incluyeron multas que superan los 420 millones de pesos. Esos fondos fueron destinados a programas de prevención y rehabilitación de consumos problemáticos, además de capacitación y equipamiento para operativos antidroga y el fortalecimiento del sistema de investigación y juzgamiento.

Durante los operativos, la División Antinarcóticos también secuestró vehículos utilizados en redes de comercialización de drogas.

Según el análisis de las investigaciones judiciales, 44 personas actuaban como autores principales, mientras que 57 cumplían roles de partícipes secundarios dentro de las estructuras de venta.

El plan es impulsado por el fiscal general José Gerez y busca reforzar la persecución penal del microtráfico de drogas en toda la provincia.