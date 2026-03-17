Comenzó el ciclo universitario en Andacollo con dos carreras

Este lunes comenzaron las clases universitarias en Andacollo, con el inicio del ciclo académico de carreras dictadas por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

La oferta incluye la Licenciatura en Tecnología Minera y la Tecnicatura Universitaria en Topografía, propuestas orientadas a la formación de perfiles vinculados al desarrollo productivo y minero de la región.

Las cursadas se desarrollarán de forma presencial en el CPEM N°11 y en instalaciones de CORMINE, combinadas con instancias virtuales sincrónicas.

En el primer tramo de la Licenciatura en Tecnología Minera, los estudiantes cursarán materias como Análisis Matemático, Química General, Introducción a la Física y Álgebra, con horarios previstos durante la semana en turno vespertino.

Por su parte, la Tecnicatura Universitaria en Topografía contempla asignaturas como Sistemas de Representación, Introducción a la Física e Introducción a la Informática, con clases distribuidas entre semana y los días sábados.

Además, se habilitarán espacios de consulta y acompañamiento académico, con tutorías en matemática y sistemas de representación que se dictarán en las instalaciones de CORMINE.