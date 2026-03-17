180 locales no pagarán licencia comercial

La Municipalidad de Neuquén comenzó a notificar a unos 180 comercios ubicados sobre la traza de la Gran Avenida sobre la eximición del pago de la licencia comercial, en el marco de los trabajos que se desarrollan en ese sector.

El beneficio alcanza a los locales comprendidos entre la calle Gatica y el ingreso este de la ciudad, y se aplicará durante el período febrero–diciembre de 2026.

Según se informó, la medida está contemplada en la Ordenanza N.º 15.065 y apunta a aliviar el impacto que generan las obras sobre la actividad cotidiana de los comercios.

Desde el área de Ingresos Públicos indicaron que la eximición se reflejará de manera automática en las licencias, una vez presentada la declaración jurada correspondiente.

En los casos en que ya se hayan abonado períodos adelantados, los montos serán reconocidos como saldo a favor para futuras obligaciones.

Además, los locales alcanzados por el beneficio están siendo identificados mediante notificaciones formales y señalización visible, en el marco del operativo de implementación.