Derrumbe en Ruta 2 deja aislado sector de Tricao Malal

Un desmoronamiento de alcantarilla obligó a interrumpir el tránsito en la Ruta Provincial 2, a la altura del sector Las Canteras, en la localidad de Tricao Malal, tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Como consecuencia, el tramo permanece totalmente cortado, mientras que la Ruta Provincial 42 se encuentra intransitable, lo que genera complicaciones en la circulación regional.

La situación se originó por el impacto de las precipitaciones sobre la infraestructura vial, lo que derivó en la pérdida de estabilidad en el sector afectado.

Ante este escenario, se recomienda a los conductores evitar la zona y consultar el estado actualizado de las rutas, mientras avanzan los trabajos de evaluación y reparación.