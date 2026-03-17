Más de 100 inspecciones laborales en un shopping

Un operativo de fiscalización laboral en un centro comercial de la ciudad de Neuquén derivó en la realización de alrededor de 110 inspecciones y el relevamiento de entre 620 y 650 trabajadores.

El procedimiento fue llevado adelante por la Subsecretaría de Trabajo, en conjunto con la Dirección Provincial de Rentas, con foco en la registración del personal, condiciones laborales y organización de las jornadas.

Durante los controles se detectó la presencia de un trabajador adolescente, situación que quedó bajo análisis para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, en uno de los locales se constató que empleados atendían al público sin disponibilidad de sillas, lo que implicaba permanecer de pie durante toda la jornada. El caso fue derivado a la Dirección de Higiene y Seguridad para su evaluación.

Otro de los puntos observados fue el funcionamiento de distintos locales bajo una misma razón social pero con diferentes nombres de fantasía, por lo que se solicitó documentación para verificar la correcta registración.

Los resultados del operativo serán incorporados a actuaciones administrativas, donde se analizarán los antecedentes y se definirán eventuales medidas.