Tránsito con precaución en pasos internacionales

Este miércoles 18 de marzo, los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile en Neuquén presentan condiciones dispares por factores climáticos, según el último parte de Vialidad Nacional.

El Paso Internacional Pino Hachado se encuentra transitable con extrema precaución desde el mediodía. Las autoridades advirtieron sobre hielo en la calzada, baja adherencia y fuertes ráfagas de viento, lo que complica la circulación, en especial para vehículos de gran porte.

Se recomienda evitar maniobras bruscas y mantener una velocidad reducida durante todo el trayecto.

En tanto, el Paso Internacional Cardenal Samoré está habilitado, aunque con advertencias. La calzada se presenta húmeda y rige un pronóstico de lluvias intensas, por lo que se solicita mantener distancia entre vehículos y extremar la conducción.

Desde Vialidad Nacional recordaron que hay equipos operativos trabajando en la zona y remarcaron la importancia de verificar el estado actualizado de las rutas antes de viajar.

Advirtieron además que la situación puede cambiar rápidamente por las condiciones de la cordillera, por lo que recomiendan planificar los traslados con anticipación.