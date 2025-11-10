El Gobierno busca cerrar acuerdos provinciales antes de diciembre

El presidente Javier Milei convocará a los gobernadores a una cumbre en la Casa Rosada, una vez que el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, finalice las reuniones individuales que mantiene con cada mandatario provincial.

La estrategia del Gobierno busca consolidar acuerdos bilaterales antes de diciembre, para garantizar respaldo legislativo al Presupuesto 2026 y a las reformas laboral, tributaria y penal, que serán tratadas en sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre.

Desde el Ejecutivo no descartan extender el período de sesiones a enero, aunque aclararon que los debates no incluirán pliegos judiciales. Santilli, que renunció a su banca en Diputados y asumirá formalmente en el Salón Blanco, lidera las negociaciones junto a los ministerios de Economía y Jefatura de Gabinete.

El equipo presidencial está dispuesto a negociar ampliaciones presupuestarias, obras públicas y cancelaciones de deudas con cada provincia, en coordinación con el ministro de Economía, Luis Caputo.

En los últimos días pasaron por Balcarce 50 Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). En los próximos encuentros se sumarán Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta), además de reuniones previstas con Maximiliano Pullaro, Osvaldo Jaldo, Alfredo Cornejo, Hugo Passalacqua y Gustavo Valdés, entre otros.

El objetivo de la Casa Rosada es llegar a diciembre con más de 16 gobernadores comprometidos públicamente con el proyecto presupuestario y las reformas, reeditar el Pacto de Mayo de 2024 y trasladar ese respaldo al Congreso.

Además, el Gobierno buscará avanzar en el proyecto que habilita el uso de los “dólares del colchón”, y confía en sumar apoyo legislativo de bloques como el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo.

En paralelo, Milei prepara un plan de giras provinciales con vistas a 2027, que incluirá visitas mensuales junto a ministros y referentes de La Libertad Avanza, con la posibilidad de realizar reuniones de gabinete en el interior del país.