sábado, noviembre 8, 2025
Milei fue ovacionado durante la asunción de Rodrigo Paz Pereira

POLITICA
El presidente Javier Milei fue uno de los grandes protagonistas en la Asamblea Legislativa de Bolivia, durante la asunción del nuevo mandatario Rodrigo Paz Pereira. Su presencia generó un fuerte impacto entre los legisladores bolivianos, que lo recibieron con aplausos, ovaciones y una inusual cantidad de pedidos de selfies.

Milei asistió acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno. Desde el ingreso al recinto, su aparición desató un furor inmediato, al punto de que varios legisladores interrumpieron el protocolo para saludarlo y tomarse fotos.

Según relató el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, el episodio fue un verdadero “furor por Javier Milei en el Parlamento Boliviano”. El mandatario incluso demoró su llegada al palco oficial debido a la cantidad de personas que lo rodearon.

Durante la ceremonia, Milei fue el primer presidente extranjero mencionado y agradecido por el vicepresidente boliviano, Edman Lara, lo que marcó el reconocimiento al líder argentino en el acto. Ya en el palco, compartió saludos con otros mandatarios, entre ellos Yamandú Orsi, de Uruguay, y Santiago Peña, de Paraguay.

