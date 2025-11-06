La CGT ratificó un nuevo triunvirato para conducir la central hasta 2029

La CGT definió la conformación de un nuevo triunvirato de conducción, integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes estarán al frente de la central obrera hasta 2029. La decisión apunta a preservar el equilibrio interno ante la falta de un liderazgo unificado y llega en un momento clave de debate con el Gobierno por la reforma laboral y las medidas de ajuste.

Equilibrio y consenso interno

La conducción resolvió mantener el esquema tripartito para asegurar la representación de los principales sectores sindicales. La definición se tomó luego de que no se alcanzara consenso sobre la elección de un único secretario general.

El nuevo cuerpo directivo estará conformado por Sola (Sindicato del Seguro), Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Argüello (Camioneros), quienes conducirán la organización hasta el final del mandato.

Tensiones durante la votación

El Congreso, realizado este miércoles, se desarrolló en medio de momentos de tensión. Los dirigentes Luis Barrionuevo y Roberto Fernández (UTA) se retiraron del recinto en desacuerdo con la resolución del comité central confederal que ratificó la continuidad del esquema tripartito.