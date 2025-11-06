spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, noviembre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

El Gobierno llama a sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Gobierno nacional confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre, con la posibilidad de extenderlas hasta mediados de enero.
La medida apunta a aprovechar el recambio legislativo para avanzar con proyectos centrales como el Presupuesto 2026, las reformas laboral y tributaria y el nuevo Código Penal, una de las iniciativas anunciadas por el presidente Javier Milei durante la campaña.

El decreto de convocatoria se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, la coordinación política estará a cargo de la nueva mesa del Gobierno, integrada por Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich.

Durante la jornada, Milei reunió a más de 100 legisladores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas para delinear la estrategia legislativa y ratificar los cambios en el Gabinete tras las salidas de Petri y Bullrich de Defensa y Seguridad.

Desde el 10 de diciembre, el oficialismo contará con 88 diputados, a los que se sumarán 17 del PRO, 6 de la UCR y 3 de la Liga del Interior, alcanzando 115 bancas. Esto le permitirá negociar acuerdos puntuales para avanzar con su agenda.

En paralelo, el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, ajusta el plan de obra pública 2026, que prevé un aumento de partidas y la revisión de deudas con las provincias, temas que también se debatirán en las sesiones extraordinarias.

Previous article
Milei viaja a Estados Unidos para el America Business Forum
Next article
La CGT ratificó un nuevo triunvirato para conducir la central hasta 2029
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

San Martín de los Andes lanza su sistema digital de reservas

TURISMO 0
San Martín de los Andes presentó su nuevo sistema...

Salud refuerza la vacunación ante el incremento regional de tos convulsa

SALUD 0
Frente al aumento regional de casos de coqueluche o...

La CGT ratificó un nuevo triunvirato para conducir la central hasta 2029

POLITICA 0
La CGT definió la conformación de un nuevo triunvirato...

Más leídos

San Martín de los Andes lanza su sistema digital de reservas

TURISMO 0
San Martín de los Andes presentó su nuevo sistema...

Salud refuerza la vacunación ante el incremento regional de tos convulsa

SALUD 0
Frente al aumento regional de casos de coqueluche o...

La CGT ratificó un nuevo triunvirato para conducir la central hasta 2029

POLITICA 0
La CGT definió la conformación de un nuevo triunvirato...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.