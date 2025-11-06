El Gobierno llama a sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre

El Gobierno nacional confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre, con la posibilidad de extenderlas hasta mediados de enero.

La medida apunta a aprovechar el recambio legislativo para avanzar con proyectos centrales como el Presupuesto 2026, las reformas laboral y tributaria y el nuevo Código Penal, una de las iniciativas anunciadas por el presidente Javier Milei durante la campaña.

El decreto de convocatoria se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, la coordinación política estará a cargo de la nueva mesa del Gobierno, integrada por Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich.

Durante la jornada, Milei reunió a más de 100 legisladores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas para delinear la estrategia legislativa y ratificar los cambios en el Gabinete tras las salidas de Petri y Bullrich de Defensa y Seguridad.

Desde el 10 de diciembre, el oficialismo contará con 88 diputados, a los que se sumarán 17 del PRO, 6 de la UCR y 3 de la Liga del Interior, alcanzando 115 bancas. Esto le permitirá negociar acuerdos puntuales para avanzar con su agenda.

En paralelo, el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, ajusta el plan de obra pública 2026, que prevé un aumento de partidas y la revisión de deudas con las provincias, temas que también se debatirán en las sesiones extraordinarias.