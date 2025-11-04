Milei viaja a Estados Unidos para el America Business Forum

El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Estados Unidos para participar del America Business Forum, un encuentro internacional que reunirá a líderes del mundo político, deportivo y empresarial.

El foro contará con la presencia del expresidente norteamericano Donald Trump y del futbolista Lionel Messi, además de otras figuras como Will Smith, Rafael Nadal y Serena Williams.

El viaje se concretará luego del respaldo político obtenido por Milei en las elecciones del 26 de octubre, cuando su espacio alcanzó más del 40% de los votos a nivel nacional.

Antes de partir, el mandatario recibirá en la Casa Rosada al nuevo embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, quien asumió oficialmente su cargo al entregar sus credenciales al canciller Pablo Quirno y al propio presidente.

El encuentro servirá para fortalecer los lazos bilaterales en materia económica y comercial, en un contexto de acercamiento entre Buenos Aires y Washington.

El America Business Forum es considerado uno de los principales espacios de liderazgo del continente. Este año participarán también Gianni Infantino, Stefano Domenicali, María Corina Machado, Jamie Dimon, Steve Witkoff y Ken Griffin.

Milei disertará el jueves 6 a las 15.45 (hora local), luego de la exposición de Serena Williams.