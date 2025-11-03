Javier Milei designó a Diego Santilli como ministro del Interior

El presidente Javier Milei anunció este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación. La confirmación se realizó a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, donde el mandatario escribió: “Tenemos nuevo ministro. Bienvenido Colo”.

Según precisó Milei, Santilli tendrá a su cargo la articulación política con gobernadores y legisladores, para avanzar en los consensos necesarios que permitan implementar las reformas previstas por el Gobierno.

El nombramiento se produce en el marco de una reorganización del gabinete nacional y anticipa un papel central del nuevo ministro en la coordinación política del Ejecutivo, especialmente en temas vinculados a la relación con las provincias y al tratamiento legislativo de las principales medidas.