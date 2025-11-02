Alberto Fernández defendió a Kicillof tras las críticas de Cristina

Alberto Fernández salió en defensa de Axel Kicillof tras las críticas de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo había responsabilizado por el resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires. El expresidente sostuvo que el gobernador “garantizó el triunfo en Buenos Aires” y consideró “una enormidad” atribuirle la derrota nacional.

En declaraciones a un medio radial, Fernández afirmó que el revés electoral responde a “una serie de realidades que hay que analizar con cuidado para no volver a equivocarnos”, y señaló que el peronismo “se viene equivocando hace mucho tiempo”.

También cuestionó la dinámica interna del espacio justicialista al señalar que “me extraña mucho que el peronismo, que nació en la calle, le tenga tanto miedo a escuchar a la gente”.