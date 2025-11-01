Cambio en el Gabinete: Francos deja su cargo y Adorni lo reemplaza

La Oficina del Presidente informó que Javier Milei aceptó la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros.

En un comunicado, Milei destacó la labor de Francos durante los últimos dos años, mencionando su participación en la implementación de leyes como la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia.

El cargo será ocupado por Manuel Adorni, actual vocero presidencial, quien asumirá el lunes. Según el comunicado, el cambio busca “renovar el diálogo político” y preparar la nueva etapa del gobierno a partir del 10 de diciembre, centrada en reformas estructurales.