Milei calificó como “extremadamente positiva” la reunión con los gobernadores

El presidente Javier Milei evaluó como “extremadamente positiva” la reunión que mantuvo en la Casa Rosada con 20 gobernadores, donde se analizó la situación económica y el rumbo político del país.

En diálogo con A24, el mandatario destacó que se alcanzó un “consenso absoluto” para avanzar con la reforma laboral, a la que definió como una modernización necesaria para favorecer el empleo joven y las pymes. “Argentina tiene un régimen laboral de hace 70 u 80 años que está anacrónico. La mitad de los trabajadores está en la informalidad, incluso los propios sindicalistas reconocen eso”, señaló.

Aclaró que la iniciativa no implicará pérdida de derechos para quienes ya están dentro del sistema formal: “Los que quieran mantenerse en el esquema actual podrán hacerlo. Esto abre la posibilidad de formalizar a quienes hoy trabajan fuera del sistema”.

Respecto al equilibrio fiscal, Milei indicó que existe un acuerdo total entre Nación y provincias para sostener el déficit cero como política de Estado. Sin embargo, descartó incluir el tema de la coparticipación en la agenda, al considerar que “es un reclamo histórico, pero no una prioridad inmediata”.

Finalmente, anunció que planea viajar a dos provincias por mes y realizar una reunión de gabinete mensual en el interior, con el objetivo de “acercar el Gobierno a la gente”.