Javier Milei reunió a 20 gobernadores en la Casa Rosada para avanzar con su agenda de reformas

El presidente Javier Milei encabezó este jueves en la Casa Rosada un encuentro con 20 gobernadores de todo el país, con el objetivo de avanzar en una agenda de reformas laborales, fiscales y previsionales que el oficialismo planea enviar al Congreso.

La reunión, convocada por el propio mandatario tras las elecciones legislativas, apuntó a reconstruir el vínculo político con las provincias y reforzar una imagen de diálogo e institucionalidad en un contexto económico desafiante.

Desde el Gobierno explicaron que no fueron invitados los mandatarios kirchneristas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

“No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso. Quizás otra reunión con él pueda darse en otro momento sobre algún tema concreto de la provincia. Eso lo digo como jefe de Gabinete”, expresó Guillermo Francos.

Por Neuquén, asistió la vicegobernadora Zulma Reina, en representación del gobernador Rolando Figueroa, quien se encuentra en Brasil con agenda institucional.

Entre los presentes se destacaron Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Vidal (Santa Cruz), entre otros.

El encuentro contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quienes coordinaron el diálogo con las provincias.

Además del Presupuesto 2026, el temario incluyó las iniciativas de reforma laboral y tributaria que el Gobierno nacional busca consensuar para consolidar su plan económico.

Desde la Casa Rosada aseguraron que el propósito de Milei es “dar previsibilidad política y estabilidad económica” al inicio de una nueva etapa de gestión.