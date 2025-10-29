Milei reúne a gobernadores para iniciar las reformas 2026

El presidente Javier Milei encabezará este jueves en Casa Rosada una reunión con entre 15 y 17 gobernadores, en lo que será el primer encuentro político tras las elecciones nacionales. La cita está prevista para las 17 horas y marcará el inicio de las negociaciones para las reformas laboral y tributaria que el Ejecutivo planea enviar al Congreso a comienzos de 2026.

Del lado del Gobierno participarán Guillermo Francos, Luis “Toto” Caputo y Lisandro Catalán.

Entre los mandatarios confirmados figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Claudio Poggi (San Luis). En tanto, Alfredo Cornejo (Mendoza) no asistirá y será representado por su vice, Hebe Casado.

El encuentro buscará retomar los compromisos del Pacto de Mayo, firmado en 2024, que establece diez ejes de consenso: equilibrio fiscal, reducción del gasto público, modernización laboral, reforma tributaria y apertura comercial, entre otros.

Además, el Gobierno prepara el llamado a sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026, aunque no se descarta incluir otros proyectos. Las reformas estructurales se discutirán recién el próximo año, luego del informe final del Consejo de Mayo, previsto para el 15 de diciembre.