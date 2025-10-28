Pablo Quirno asumirá como canciller este martes

El designado canciller Pablo Quirno asumirá formalmente este martes durante un acto en la Casa Rosada, donde será puesto en funciones por el presidente Javier Milei.

Quirno reemplazará a Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia la semana pasada, pocos días antes de las elecciones legislativas.

La jura se realizará a las 17 en el Salón Blanco, con la presencia de familiares del funcionario y del resto del Gabinete nacional.

El presidente destacó el perfil de Quirno: “Nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre. Y hoy el sector diplomático será representado por un coloso que viene del Ministerio de Economía, que es Pablo Quirno”.

Quirno también cuenta con el respaldo de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con quien mantiene buena relación tras haberla acompañado en marzo en un viaje a Canadá, donde participó de una cumbre con más de cien CEOs de empresas mineras.