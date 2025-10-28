Milei demora los cambios en el Gabinete tras la victoria en la selecciones

Tras la victoria de La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre, el presidente Javier Milei confirmó que no habrá anuncios inmediatos sobre el nuevo gabinete nacional, aunque anticipó que habrá ajustes según el nuevo escenario político.

El mandatario explicó que se tomará “algo de tiempo” para definir los nombres del futuro equipo ministerial, una decisión que estará guiada por el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso y la necesidad de acuerdos con sectores opositores no kirchneristas para avanzar con las reformas.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante son las reformas; el instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, señaló Milei en una entrevista.

Entre los cambios, adelantó que ya definió quién reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad, mientras que en Defensa evaluará la salida de Luis Petri, quien asumirá como diputado. También destacó la gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuya continuidad dependerá de la nueva estructura.

Pese a los movimientos, Milei ratificó que no habrá cambios en su núcleo más cercano, el denominado “Triángulo de Hierro”, conformado por Karina Milei y Santiago Caputo, quienes continuarán en la toma de decisiones.

El presidente consideró que el resultado electoral marca “un punto de inflexión” y representa un mandato para profundizar las reformas estructurales. “Podemos empezar a trabajar de manera más profunda y con mayor capacidad de conseguir resultados”, concluyó.