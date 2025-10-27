Milei supera su objetivo legislativo y refuerza su poder en el Congreso

El presidente Javier Milei celebró la amplia victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y afirmó que “hoy comienza la construcción de la Argentina grande”. Con el 95% del escrutinio, el oficialismo logró 40,81% de los votos para Diputados, mientras que el peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, obtuvo 31,6%.

La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, consolidando su presencia en todo el país. En la elección de senadores, el oficialismo ganó en 6 de las 8 provincias en disputa, lo que fortalece su posición en el Congreso.

El triunfo permite a Milei superar su objetivo inicial de alcanzar un tercio de bancas propias y da un impulso político clave tras meses de tensión económica y denuncias contra dirigentes opositores.

Con este resultado, el mandatario podrá ajustar su gabinete y avanzar en reformas estructurales. La aparición de Guillermo Francos durante el escrutinio fue vista como una confirmación de su continuidad al frente del Ministerio del Interior.

Según analistas, el éxito electoral podría favorecer la estabilidad financiera y mejorar las expectativas de los mercados, con descenso del dólar y alza de activos argentinos.