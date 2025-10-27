spot_img
lunes, octubre 27, 2025
Con el 33,7% de los votos, Nadia Márquez accedió al Senado

NEUQUÉNPOLITICA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

En una conferencia de prensa desde el búnker de La Libertad Avanza en Neuquén, la diputada nacional y senadora electa Nadia Márquez celebró los resultados de las elecciones legislativas 2025 y agradeció el apoyo recibido.

Gracias a todos los que fiscalizaron, no hubiese sido posible. Gracias a todos los que nos acompañaron también con el voto en la provincia de Neuquén. Estamos más que felices, carajo”, expresó Márquez emocionada.

La senadora electa destacó la participación ciudadana y el valor de la democracia: “Cuando luchamos por la libertad, lo hacemos por todos, no solo por los de La Libertad Avanza, para que todos puedan votar en el partido”.

También dedicó un agradecimiento especial al presidente Javier Milei, a Karina Milei, al presidente de la Cámara Martín Menem y al jefe de bloque Gabriel Bornoroni, por el acompañamiento y la confianza.

Márquez valoró además el esfuerzo de los equipos militantes: “Agradecemos a los coordinadores, profesionales, jóvenes, los que taparon afiches, los que estuvieron en las calles”.

Con el 100% de las mesas escrutadas, Gastón Riesco se impuso en la categoría Diputados Nacionales con 33,73% de los votos (119.347 sufragios), junto a Margarita Mondaca. En tanto, Nadia Márquez y Pablo Cervi obtuvieron las bancas del Senado. En segundo lugar se ubicó Karina Maureira (La Neuquinidad) con 31,24% (110.536 votos).

La actual titular de ANSES, Gabriela Muñoz, reemplazará a Márquez en la Cámara de Diputados.

Previous article
La Libertad Avanza consolida su poder político tras una elección histórica
Next article
Figueroa reafirmó que su prioridad es defender los intereses de Neuquén
Redacción
Redacción

