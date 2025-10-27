spot_img
lunes, octubre 27, 2025
Figueroa reafirmó que su prioridad es defender los intereses de Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa aseguró que la prioridad de su gestión es defender los intereses de Neuquén, tras conocerse los resultados de las elecciones nacionales. En su conferencia de prensa, destacó que Julieta Corroza fue electa senadora y Karina Maureira asumirá como diputada nacional, lo que calificó como un fortalecimiento de la representación neuquina en el Congreso de la Nación.

En cuanto a su equipo, Figueroa confirmó la continuidad de Pepe Ousset al frente de la Jefatura de Gabinete, y resaltó su papel en la gestión provincial. “Era o la defensa de Neuquén en el Congreso o en el gabinete, y estamos fortaleciendo ambas áreas”, indicó.

También reconoció el trabajo de los militantes y dirigentes que participaron en la campaña, y adelantó que habrá renovaciones en algunas áreas del gobierno hacia mediados de noviembre, con el objetivo de sumar nuevas perspectivas.

El mandatario subrayó que la combinación entre representación legislativa y estructura provincial sólida permitirá proyectar políticas de largo plazo. Además, agradeció la colaboración del intendente Mariano Gaido y su equipo, destacando la coordinación entre niveles de gobierno.

Con el 33,7% de los votos, Nadia Márquez accedió al Senado
