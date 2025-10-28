El Gobierno convocó a la primera paritaria 2026

El Gobierno de Neuquén confirmó la convocatoria oficial a la primera reunión paritaria 2026, en la que se abordará la actualización salarial de los trabajadores estatales.

La notificación, firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, fue enviada este lunes 27 de octubre al secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, y establece que el encuentro se realizará el lunes 5 de noviembre a las 9:30, en la Sala Laffitte de la Casa de Gobierno.

La convocatoria se produce tras el anticipo realizado por el gobernador durante la jornada electoral del domingo, cuando señaló que las negociaciones con los gremios se abrirían antes de fin de año.

Desde ATE informaron que esperan recuperar el poder adquisitivo y alcanzar una actualización acorde a la inflación. Quintriqueo difundió la convocatoria en redes sociales, calificándola como el primer paso formal hacia la negociación salarial del próximo año.

La paritaria 2026 será la primera instancia de discusión del año y marcará el rumbo de las futuras negociaciones dentro de la administración pública provincial.