La Justicia ordenó a Vialidad pagar 30 veces más por una expropiación

Un fallo del Juzgado Civil de Neuquén ordenó a la Dirección Provincial de Vialidad pagar una indemnización 30 veces superior al monto original por la expropiación de un terreno de más de 36 mil metros cuadrados, ubicado sobre la Ruta Provincial 7, a unos ocho kilómetros de Añelo.

El inmueble había sido desposeído en abril de 2021, luego de que el organismo lo declarara de utilidad pública y lo afectara al dominio provincial. En ese momento, el Tribunal de Tasación fijó un valor oficial que las propietarias rechazaron por considerarlo “irrisorio” frente al valor de mercado, debido a la ubicación estratégica del predio sobre la ruta y con frente al río Neuquén.

El proyecto formaba parte de un plan de obras relacionado con el desarrollo de Vaca Muerta, destinado a acompañar el crecimiento poblacional en la zona.

El juez Martín Peliquero recordó que la Constitución exige una compensación justa y equivalente al valor real del bien, por lo que se apartó del dictamen del Tribunal de Tasaciones y adoptó la pericia de un tasador judicial, que estimó un valor mucho más alto.

La sentencia dispone que Vialidad deberá pagar una suma 30 veces mayor a la tasación inicial, al considerar que el monto oficial no reflejaba el verdadero valor económico ni estratégico del terreno.