Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén este jueves

La provincia del Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén el próximo jueves 30 de octubre, según confirmó la directora provincial de Asuntos Institucionales, Victoria Flores Agüero. La apertura oficial será a las 10 del lado chileno, en la comuna de Antuco.

Flores Agüero recordó que la ceremonia de apertura alterna cada año de lado de la cordillera; el año pasado se realizó en El Cholar (Neuquén) y este año le toca a Chile. A partir del acto protocolar se habilitará el tránsito en el paso.

“El paso es muy importante para todo nuestro proyecto turístico del norte principalmente”, destacó la funcionaria.

El Paso Pichachén tiene un rol estratégico para la integración binacional, especialmente para la zona del Alto Neuquén y la Región del Biobío, por turismo y el intercambio cultural y familiar.

El horario de funcionamiento será de 8 a 18 para ingreso a Chile y de 8 a 19 para acceso a Argentina. Flores Agüero invitó a la comunidad: “Aprovechen para ir al norte y cruzar a Chile por Pichachén, no se van a arrepentir, tienen unos paisajes increíbles para descubrir”.