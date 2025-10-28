spot_img
martes, octubre 28, 2025
La Junta Electoral de Neuquén inicia conteo final de votos

NEUQUÉN
Este martes 28 de octubre, desde las 18 horas, la Junta Electoral Federal Distrito Neuquén dará inicio al escrutinio definitivo de los comicios legislativos celebrados el pasado domingo. El proceso se llevará a cabo en el SAF de Confluencia, ubicado en las calles Obrero Argentino y Boerr, y oficializará los resultados que definirán la representación de Neuquén en el Congreso Nacional.

Los comicios dejaron un resultado contundente para La Libertad Avanza, que obtuvo dos bancas en el Senado y dos en Diputados, mientras que La Neuquinidad logró una banca en cada cámara.

En la Cámara de Senadores, LLA se quedó con dos de las tres bancas que ponía en juego la provincia. Los legisladores electos son Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos actuales diputados nacionales, quienes asumirán en diciembre. La fuerza sumó 134.985 votos (35,98% del padrón) con el 92,07% de las mesas escrutadas.

Por su parte, La Neuquinidad obtuvo una banca en el Senado, que ocupará la actual ministra provincial Julieta Corroza, tras sumar 110.708 votos (29,27%).

El escrutinio definitivo permitirá oficializar los números y cerrar la participación de la provincia en las elecciones legislativas 2025, confirmando la composición de ambas cámaras a partir de diciembre.

Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén este jueves
