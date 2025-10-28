La provincia refuerza protocolos ante condiciones de riesgo de incendios

Este lunes, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna, se reunieron con el gobernador Rolando Figueroa y el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, para coordinar medidas de seguridad para la próxima temporada de verano en Neuquén.

Las proyecciones meteorológicas indican que la escasez de nieve durante el invierno anticipa un verano muy seco, con mayor riesgo de incendios forestales. Frente a este escenario, el Gobierno provincial trabaja en la planificación de acciones preventivas y protocolos de respuesta rápida para proteger bosques y áreas rurales.

El plan también contempla el acompañamiento a los crianceros durante la trashumancia, actividad clave en el interior de la provincia. Se busca coordinar esfuerzos entre distintas áreas del Estado para garantizar seguridad, asistencia y monitoreo permanente en zonas de tránsito de animales y familias rurales.

“Venimos planificando cada una de las acciones destinadas a la prevención y a la respuesta rápida ante incendios forestales, así como el acompañamiento a la trashumancia”, destacaron las autoridades tras la reunión.