miércoles, octubre 29, 2025
Paritarias 2026: convocan a los gremios estatales

NEUQUÉN
El gobierno provincial convocó a los gremios estatales para iniciar las negociaciones salariales 2026, con el objetivo de dar previsibilidad y comenzar el diálogo con anticipación.

Las reuniones se realizarán el miércoles 5 de noviembre en la Sala Laffitte de la Casa de Gobierno, según el cronograma difundido por el ministerio de Gobierno.

A las 9.30 se reunirá la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a las 12 la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Por la tarde, a las 14 será el turno de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y a las 16, la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP).

El llamado busca acordar la pauta salarial que regirá para el próximo año, siguiendo el esquema de negociación anticipada que la provincia aplicó en 2024 al definir los salarios de 2025.

