miércoles, octubre 29, 2025
El Tribunal Superior de Justicia eleva un proyecto para Zapala

JUDICIALESNEUQUÉN
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ), Gustavo Mazieres, presentó un proyecto de ley para crear un nuevo juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Juicios Ejecutivos con sede en Zapala, dentro de la III Circunscripción Judicial.

La iniciativa busca equilibrar la distribución de causas ante la actual oficina multifueros, que se encuentra sobrecargada por la cantidad de expedientes. El plan incluye la creación de un nuevo cargo de juez de primera instancia para atender el volumen de trabajo.

Según los fundamentos del proyecto, la medida apunta a mejorar la eficiencia y accesibilidad del servicio judicial, al reducir la acumulación de expedientes tanto en trámite como los que ingresan cada año.

El texto remarca que la demanda actual impide ofrecer un servicio adecuado a la comunidad con un solo juzgado. En otras circunscripciones con un nivel similar de causas, ya funcionan dos organismos judiciales, lo que permite una atención más equilibrada.

La III Circunscripción Judicial cuenta hoy con dos juzgados: uno multifueros, creado en 2009, y otro de Familia, inaugurado en 2015. El proyecto, registrado como Expediente N° 18017, fue presentado el 27 de octubre ante la Legislatura provincial.

