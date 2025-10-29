Gobierno provincial envía a Legislatura proyectos de financiamiento urbano

El Poder Ejecutivo neuquino envió a la Legislatura provincial dos proyectos de ley que buscan autorizar nuevas operaciones de crédito público con organismos internacionales, por hasta 150 millones de dólares cada una. Los préstamos se gestionarán ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y estarán destinados al desarrollo urbano, mejora del hábitat e infraestructura turística.

El financiamiento del BID se aplicará al Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat, que contempla obras de servicios básicos, espacios públicos, equipamiento comunitario, movilidad sostenible y regularización dominial en barrios populares.

El gobernador Rolando Figueroa destacó que la provincia enfrenta “grandes desafíos para consolidar un modelo de desarrollo urbano sostenible e inclusivo” y remarcó la necesidad de reducir brechas de infraestructura y servicios entre regiones.

Entre los ejes principales del plan se incluyen:

Construcción o mejora de redes de infraestructura y ampliación del suelo urbanizado .

. Proyectos de regularización dominial y seguridad en la tenencia de la tierra .

. Capacitación, estudios y fortalecimiento institucional para mejorar la planificación urbana.

El préstamo del BIRF se destinará al Proyecto Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y Creación de Empleo – Fase 1, orientado a impulsar el turismo, mejorar conectividad vial y fortalecer la capacidad institucional del sector.

Entre las obras previstas se destacan:

Pavimentación de 60 kilómetros de rutas provinciales en el Alto Neuquén y Lagos del Sur.

en el Alto Neuquén y Lagos del Sur. Infraestructura turística en Pehuén, Lagos del Sur y Alto Neuquén: estacionamientos, baños, senderos, miradores y señalización interpretativa.

en Pehuén, Lagos del Sur y Alto Neuquén: estacionamientos, baños, senderos, miradores y señalización interpretativa. Fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, con mejoras en infraestructura, capacitación y equipamiento.

Ambos créditos tendrán un plazo de hasta 32 años, siete años de gracia y condiciones financieras de cada organismo, con posibilidad de redireccionamiento ante emergencias o desastres.

El proyecto también propone incrementar en 100 millones de dólares el límite de endeudamiento autorizado por la ley 3434, que volverá a fijarse en 500 millones.

Figueroa subrayó que estas gestiones buscan planificación y equilibrio territorial, garantizando acceso equitativo a infraestructura, fortalecimiento del turismo y generación de empleo en toda la provincia.