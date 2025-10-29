Natatorio de Loncopué abre tras diez años de espera

Este martes se reinauguró el natatorio del Centro de Educación Física N° 20 de Loncopué, a diez años del inicio de la obra, con la presencia de la ministra de Educación, Soledad Martínez, y del intendente Daniel Soto.

La pileta, inaugurada en 2022, nunca había podido ser utilizada debido a fallas inmediatas en su construcción. La puesta en marcha efectiva fue un compromiso de la actual gestión provincial, cumplido este martes.

Los trabajos incluyeron reparación de conductos de impulsión y retorno, arreglo de la cubierta de la losa del techo, y reemplazo de cielorrasos y ventilaciones de los sanitarios, con una inversión superior a 200 millones de pesos.

Para la operación del natatorio fue necesario crear cargos de guardavidas, quienes realizaron la reválida de su matrícula en las mismas instalaciones donde trabajarán.

La gran demanda de inscriptos motivó un sorteo de cupos y turnos, y tras la reapertura, el espacio comenzó a funcionar con todas las actividades disponibles, cumpliendo con una larga espera de la comunidad de Loncopué.