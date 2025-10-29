Decreto de Emergencia Ígnea prohíbe quemas no autorizadas

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que a partir del 31 de octubre finaliza oficialmente la temporada de quema de residuos forestales en la provincia de Neuquén.

La medida se enmarca en el Decreto de Emergencia Ígnea, que prohíbe encender fuego en sitios no autorizados. Desde la Secretaría recordaron que la responsabilidad ciudadana es clave para evitar incendios forestales y proteger los recursos naturales.

“La responsabilidad es de todos. Evitemos incendios. Protejamos nuestra provincia”, señalaron en un comunicado.

El organismo también advirtió que hacer fuego en zonas no habilitadas constituye una infracción, y que el incumplimiento puede derivar en sanciones y denuncias penales si se generan siniestros.