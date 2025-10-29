spot_img
miércoles, octubre 29, 2025
Decreto de Emergencia Ígnea prohíbe quemas no autorizadas

NEUQUÉN
Redacción
Redacción
Less than 1 min.lectura

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que a partir del 31 de octubre finaliza oficialmente la temporada de quema de residuos forestales en la provincia de Neuquén.

La medida se enmarca en el Decreto de Emergencia Ígnea, que prohíbe encender fuego en sitios no autorizados. Desde la Secretaría recordaron que la responsabilidad ciudadana es clave para evitar incendios forestales y proteger los recursos naturales.

La responsabilidad es de todos. Evitemos incendios. Protejamos nuestra provincia”, señalaron en un comunicado.

El organismo también advirtió que hacer fuego en zonas no habilitadas constituye una infracción, y que el incumplimiento puede derivar en sanciones y denuncias penales si se generan siniestros.

Natatorio de Loncopué abre tras diez años de espera
Redacción
Redacción

Operativo en Neuquén Capital: identifican a cuatro personas y secuestran droga

POLICIALES 0
En la madrugada de hoy, alrededor de las 00:50,...

Aluminé se prepara para la carrera “Evolucionando” el 15 de noviembre

DEPORTES 0
Se abrieron las inscripciones para la carrera “Evolucionando”, que...

Río Negro refuerza control y habilitación de alojamientos

TURISMO 0
La provincia de Río Negro entregó dos nuevas habilitaciones...

