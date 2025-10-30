Reactivan la vía de mediación penal en la disputa por la Cooperativa La Sirena

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén reabrió el espacio de diálogo para intentar destrabar el conflicto que atraviesa la Cooperativa de Vivienda y Consumo 127 Hectáreas La Sirena. La reunión se realizó este martes en la sede de la Ciudad Judicial y contó con la participación de todos los sectores involucrados.

El encuentro fue encabezado por Cecilia Basterrechea, responsable de la Oficina de Mediación y Conciliación del MPF, quien estuvo acompañada por representantes de los distintos grupos en disputa, entre ellos denunciantes, autoconvocados y abogados defensores.

También participaron autoridades del Ejecutivo provincial y miembros de la cooperativa, entre ellos Jorge Salas.

Al finalizar, Basterrechea informó que se firmó un acta con una propuesta que será analizada por cada grupo en los próximos días, con el objetivo de determinar si existen condiciones para un acuerdo voluntario que permita cerrar el conflicto.

El caso había quedado en pausa desde el 20 de octubre, cuando la Oficina de Mediación resolvió dar por concluido el proceso y remitirlo a la Fiscalía de Delitos Económicos, tras el retiro de un sector que consideró “no oportuno” continuar con la mediación. Sin embargo, el espacio fue reabierto por consenso y el MPF retomó la coordinación de las conversaciones.

El conflicto se originó en una denuncia por presunta estafa vinculada al manejo interno de la cooperativa. La mediación busca evitar que la causa avance únicamente por la vía judicial.