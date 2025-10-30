spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, octubre 30, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Reactivan la vía de mediación penal en la disputa por la Cooperativa La Sirena

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén reabrió el espacio de diálogo para intentar destrabar el conflicto que atraviesa la Cooperativa de Vivienda y Consumo 127 Hectáreas La Sirena. La reunión se realizó este martes en la sede de la Ciudad Judicial y contó con la participación de todos los sectores involucrados.

El encuentro fue encabezado por Cecilia Basterrechea, responsable de la Oficina de Mediación y Conciliación del MPF, quien estuvo acompañada por representantes de los distintos grupos en disputa, entre ellos denunciantes, autoconvocados y abogados defensores.

También participaron autoridades del Ejecutivo provincial y miembros de la cooperativa, entre ellos Jorge Salas.

Al finalizar, Basterrechea informó que se firmó un acta con una propuesta que será analizada por cada grupo en los próximos días, con el objetivo de determinar si existen condiciones para un acuerdo voluntario que permita cerrar el conflicto.

El caso había quedado en pausa desde el 20 de octubre, cuando la Oficina de Mediación resolvió dar por concluido el proceso y remitirlo a la Fiscalía de Delitos Económicos, tras el retiro de un sector que consideró “no oportuno” continuar con la mediación. Sin embargo, el espacio fue reabierto por consenso y el MPF retomó la coordinación de las conversaciones.

El conflicto se originó en una denuncia por presunta estafa vinculada al manejo interno de la cooperativa. La mediación busca evitar que la causa avance únicamente por la vía judicial.

Previous article
Decreto de Emergencia Ígnea prohíbe quemas no autorizadas
Next article
Informe pericial refuerza la acusación penal por el caso de Alison Jofre Calfunao
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Rescatan a mujer con lesión en la cadera en el Parque Nacional Lanín

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que una mujer fue...

El Hospital de Zapala alcanzó su décima ablación de córneas

SALUD 0
La Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos...

La CNRT apartó a un chofer en Bariloche tras detectar consumo de alcohol

RIO NEGRO 0
En la terminal de ómnibus de Bariloche, la Comisión...

Más leídos

Rescatan a mujer con lesión en la cadera en el Parque Nacional Lanín

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que una mujer fue...

El Hospital de Zapala alcanzó su décima ablación de córneas

SALUD 0
La Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos...

La CNRT apartó a un chofer en Bariloche tras detectar consumo de alcohol

RIO NEGRO 0
En la terminal de ómnibus de Bariloche, la Comisión...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.