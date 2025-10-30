Informe pericial refuerza la acusación penal por el caso de Alison Jofre Calfunao

El Estudio Jurídico Mariano Mansilla y Asociados, que representa a Alison Jofre Calfunao como querellante en la causa penal por presunta mala praxis, presentó un informe pericial médico-legal que se convertirá en la base de la acusación judicial.

El estudio fue elaborado por el equipo médico encabezado por el Dr. Francisco Delgado, quien concluyó que una hemorragia interna masiva no fue advertida ni tratada a tiempo durante una cirugía laparoscópica de ligadura tubaria realizada el 9 de junio de 2025 en la Clínica San Lucas.

El documento detalla que la paciente, joven y sin antecedentes, sufrió dos paros cardiorrespiratorios en quirófano, lo que derivó en un daño cardíaco irreversible, un trasplante de corazón y la amputación de una pierna. Según el perito, su incapacidad física alcanza el 80%.

El informe señala contradicciones entre la historia clínica y los análisis de laboratorio. Mientras el cirujano Domingo Abraham Jachuk registró que la operación se realizó “sin sangrado”, los valores de laboratorio evidenciaron una caída abrupta de la hemoglobina y del hematocrito, lo que el Dr. Delgado calificó como “prueba irrefutable de una hemorragia intraabdominal grave no reconocida”.

Según el peritaje, la pérdida masiva de sangre provocó un shock hipovolémico que originó los paros cardíacos. Además, se cuestiona que no se realizó una laparotomía de urgencia, pese a que era el procedimiento indicado, y que se practicó la extracción no autorizada de un implante subdérmico.

El equipo legal adelantó que reclamará responsabilidad penal y civil para todos los profesionales e instituciones involucradas, exigiendo la reparación integral de los daños sufridos por la víctima.