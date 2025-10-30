La RN 40 sumará un nuevo puente en La Rinconada antes de fin de año

Según estimaciones oficiales, la inauguración del nuevo puente de La Rinconada está prevista para la segunda quincena de noviembre, marcando un paso importante en la modernización de la infraestructura vial patagónica.

En los últimos días se completó la vinculación del pavimento de hormigón con la traza existente de la Ruta Nacional 40, mientras avanzan las tareas de ejecución del terraplén y las banquinas enripiadas.

Paralelamente, se realiza la colocación de barandas metálicas de seguridad y el señalamiento horizontal y vertical a lo largo del tramo.

Desde Vialidad Nacional informaron que los desvíos en los accesos norte y sur continuarán habilitados hasta finalizar los controles de calidad y las verificaciones técnicas del nuevo viaducto.

El puente contará con dos carriles, uno por sentido, y permitirá mejorar la circulación y la seguridad vial en un punto clave para el tránsito y el turismo regional.