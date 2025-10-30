spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, octubre 30, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

La RN 40 sumará un nuevo puente en La Rinconada antes de fin de año

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Según estimaciones oficiales, la inauguración del nuevo puente de La Rinconada está prevista para la segunda quincena de noviembre, marcando un paso importante en la modernización de la infraestructura vial patagónica.

En los últimos días se completó la vinculación del pavimento de hormigón con la traza existente de la Ruta Nacional 40, mientras avanzan las tareas de ejecución del terraplén y las banquinas enripiadas.

Paralelamente, se realiza la colocación de barandas metálicas de seguridad y el señalamiento horizontal y vertical a lo largo del tramo.

Desde Vialidad Nacional informaron que los desvíos en los accesos norte y sur continuarán habilitados hasta finalizar los controles de calidad y las verificaciones técnicas del nuevo viaducto.

El puente contará con dos carriles, uno por sentido, y permitirá mejorar la circulación y la seguridad vial en un punto clave para el tránsito y el turismo regional.

Previous article
Informe pericial refuerza la acusación penal por el caso de Alison Jofre Calfunao
Next article
Rescatan a mujer con lesión en la cadera en el Parque Nacional Lanín
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Rescatan a mujer con lesión en la cadera en el Parque Nacional Lanín

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que una mujer fue...

El Hospital de Zapala alcanzó su décima ablación de córneas

SALUD 0
La Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos...

La CNRT apartó a un chofer en Bariloche tras detectar consumo de alcohol

RIO NEGRO 0
En la terminal de ómnibus de Bariloche, la Comisión...

Más leídos

Rescatan a mujer con lesión en la cadera en el Parque Nacional Lanín

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que una mujer fue...

El Hospital de Zapala alcanzó su décima ablación de córneas

SALUD 0
La Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos...

La CNRT apartó a un chofer en Bariloche tras detectar consumo de alcohol

RIO NEGRO 0
En la terminal de ómnibus de Bariloche, la Comisión...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.