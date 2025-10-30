Rescatan a mujer con lesión en la cadera en el Parque Nacional Lanín

El Parque Nacional Lanín informó que una mujer fue rescatada ayer tras sufrir una lesión en la cadera durante una caminata.

Una cuadrilla de seis brigadistas del ICE SMAndes realizó la atención, inmovilización y evacuación de la paciente con una camilla Kong con chaleco de extricación hasta la ambulancia del SIEN, que luego la trasladó al Hospital Ramón Carrillo.

Desde el parque recordaron medidas de seguridad para los visitantes: registrar las caminatas con 48 horas de anticipación, elegir senderos adecuados al nivel físico, no salir solo, informar a terceros sobre la ruta y horarios, consultar el pronóstico del tiempo, llevar abrigo extra, no hacer fuego fuera de los espacios habilitados y regresar con los residuos generados.