La Universidad del Comahue abre inscripciones a todas sus carreras desde el 1 de noviembre

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abrirá el 1 de noviembre el período de inscripción para todas las carreras de grado y pregrado que se dictan en sus unidades académicas de Neuquén y Río Negro.

El proceso estará disponible hasta el 27 de febrero de 2026, y la información completa, incluyendo carreras, requisitos y cronogramas, se puede consultar en el sitio oficial de ingreso de la institución. A través del portal, los aspirantes pueden buscar la carrera de su interés y acceder a la Facultad correspondiente, donde se detalla la modalidad de cursado y los pasos para completar la preinscripción online.

Durante 2024, la UNCo registró 9.982 nuevos inscriptos, según la Síntesis Estadística elaborada por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional. Actualmente ofrece 81 carreras y 108 títulos universitarios en 12 localidades de ambas provincias.

Las Facultades de Ingeniería e Informática reprogramaron su período de inscripción y entrega de documentación para febrero de 2026, debido a la actualización del Sistema de Gestión Académica SIU-Guaraní, que busca optimizar la administración académica.

Entre los requisitos se incluyen la ficha de preinscripción, DNI, certificado de estudios secundarios o constancia de materias adeudadas. En algunos casos se solicita documentación específica, como apto médico para el Profesorado en Educación Física y carnet de vacunación actualizado para Medicina.