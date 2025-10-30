spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, octubre 30, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

La provincia acreditará los haberes de octubre este viernes 31

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Gobierno de Neuquén informó que este viernes 31 de octubre se acreditarán los haberes correspondientes al mes de octubre para los trabajadores de la administración pública y los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El Ministerio de Economía, Producción e Industria precisó que el pago incluirá un aumento del 6,96%, en cumplimiento de las paritarias 2025 acordadas con los gremios estatales. Este incremento refleja la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último trimestre y se suma a los otorgados en enero, abril y julio.

El cronograma de pago alcanzará a los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, además de los pasivos del ISSN.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que los salarios se abonarán antes de finalizar el mes, manteniendo el compromiso de pago en tiempo y forma.

Previous article
La Universidad del Comahue abre inscripciones a todas sus carreras desde el 1 de noviembre
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La Universidad del Comahue abre inscripciones a todas sus carreras desde el 1 de noviembre

NEUQUÉN 0
La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abrirá el 1...

Se reactivó los traslados sanitarios aéreos con el avión provincial

SALUD 0
El Gobierno de la Provincia del Neuquén puso nuevamente...

Rescatan a mujer con lesión en la cadera en el Parque Nacional Lanín

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que una mujer fue...

Más leídos

La Universidad del Comahue abre inscripciones a todas sus carreras desde el 1 de noviembre

NEUQUÉN 0
La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abrirá el 1...

Se reactivó los traslados sanitarios aéreos con el avión provincial

SALUD 0
El Gobierno de la Provincia del Neuquén puso nuevamente...

Rescatan a mujer con lesión en la cadera en el Parque Nacional Lanín

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que una mujer fue...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.