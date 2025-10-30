La provincia acreditará los haberes de octubre este viernes 31

El Gobierno de Neuquén informó que este viernes 31 de octubre se acreditarán los haberes correspondientes al mes de octubre para los trabajadores de la administración pública y los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El Ministerio de Economía, Producción e Industria precisó que el pago incluirá un aumento del 6,96%, en cumplimiento de las paritarias 2025 acordadas con los gremios estatales. Este incremento refleja la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último trimestre y se suma a los otorgados en enero, abril y julio.

El cronograma de pago alcanzará a los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, además de los pasivos del ISSN.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que los salarios se abonarán antes de finalizar el mes, manteniendo el compromiso de pago en tiempo y forma.