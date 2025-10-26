La Libertad Avanza consolida su poder político tras una elección histórica

La Libertad Avanza arrasó en las legislativas y se quedó con 16 provincias en la disputa por Diputados. La mayor sorpresa fue Buenos Aires, donde Diego Santilli dio vuelta el resultado y derrotó al peronismo por 41,53% a 40,84%, tras una elección local que había favorecido al PJ por 14 puntos.

El oficialismo ganó en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Tierra del Fuego. Por su parte, Fuerza Patria dominó en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

Además, el Gobierno se impuso en 6 de las 8 provincias que renovaban senadores: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego. De esta forma, Milei consigue mayor equilibrio en la Cámara Alta, hasta ahora dominada por la oposición.

El resultado superó las expectativas en un contexto marcado por escándalos y presiones económicas. El Presidente había dicho que su meta era alcanzar un tercio propio en Diputados, y lo consiguió con margen.

Con la victoria consolidada, Milei podrá encarar cambios en el Gabinete y definir los próximos pasos de su administración. La atención política y económica está puesta en los nuevos nombres y medidas que comenzarán a conocerse en las próximas horas.